Durante a ação, foram apreendidos uma arma, um rádio e drogas não contabilizadas. Divulgação

Publicado 19/10/2022 14:08

Rio - Dois suspeitos foram presos, na manhã desta quarta-feira, em Belford Roxo, Baixada Fluminense. Com eles, os policiais militares encontraram uma arma e drogas. As identificações dos suspeitos não foram divulgadas.

De acordo com a Polícia Militar, agentes do 39º BPM (Belford Roxo) faziam patrulhamento pelo Centro do município quando os homens correram ao notar a presença policial. Os PMs cercaram a região para alcançar a dupla.

A ocorrência foi encaminhada para a 54ª DP (Belford Roxo).