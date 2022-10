Jô Soares ganha homenagem da Câmara Municipal do Rio de Janeiro - divulgação

Publicado 19/10/2022 16:28

Rio - O Projeto de Lei nº 1401/2022, em homenagem a Jô Soares, foi aprovado, na tarde desta quarta-feira, na Câmara Municipal do Rio de Janeiro. De autoria do vereador Jorge Felippe e com co-autoria dos vereadores Laura Carneiro, Chico Alencar e Cesar Maia, o projeto solicita que nome do apresentador, que faleceu aos 82 anos, em agosto deste ano, faça parte de um logradouro público no município. A escolha pode ser por uma rua, praça ou via pública.