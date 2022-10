Corpo de PM baleado ficou caído na calçada de rua em Nilópolis - Reprodução

Corpo de PM baleado ficou caído na calçada de rua em Nilópolis Reprodução

Publicado 17/10/2022 17:03 | Atualizado 17/10/2022 18:09

Rio - Um homem foi morto e um policial militar de folga acabou sendo baleado, na manhã desta segunda-feira (17), no Centro de Nilópolis, na Baixada Fluminense. Segundo informações preliminares, os dois foram surpreendidos por um carro com homens armados enquanto atuavam como seguranças de uma empresa de ônibus. O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF).

O PM foi socorrido e levado para o Hospital das Clínicas Antônio Paulino, onde recebeu atendimento. Já o outro homem foi levado para a UPA de Edson Passos, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no local. A garagem onde os dois trabalhariam é da empresa Nilopolitana, que fica na Rua Alberto Teixeira da Cunha, no Centro de Nilópolis.

De acordo com a Polícia Militar, uma equipe do 20º BPM (Mesquita) foi acionada para uma ocorrência de disparos, mas ao chegar no local encontrou os dois homens baleados, sendo um deles um PM de folga.

A Polícia Civil informou que enviou uma equipe da DHBF para o local, onde foi feita perícia. Os agentes também buscam testemunhas e imagens de câmeras de segurança que possam revelar a dinâmica do crime, assim como os autores dos disparos que atingiram as vítimas.