O governador Cláudio Castro nomeou o novo vice-presidente do CEPERJ nesta segunda-feira - Divulgação

O governador Cláudio Castro nomeou o novo vice-presidente do CEPERJ nesta segunda-feiraDivulgação

Publicado 17/10/2022 16:54 | Atualizado 17/10/2022 16:55

Rio - O governador Cláudio Castro nomeou, nesta segunda-feira (17), o novo vice-presidente do Ceperj, fundação responsável pelas bases estatísticas e geográficas do estado e pela capacitação do servidor público estadual. Luiz Carlos das Neves assume o cargo. A decisão foi publicada no diário oficial

O antecessor do cargo, Marcello Coimbra, foi recentemente denunciado pelo Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) por corrupção passiva. De acordo com a promotoria, ele autorizou a emissão de uma Nota de Empenho com valor em torno de R$ 15 milhões em troca de um carro avaliado em R$ 162 mil.

Ricardo Pires de Oliveira, responsável pelo pagamento do veículo e sócio da organização beneficiada pelo valor, foi denunciado por corrupção ativa. Dos R$ 15 milhões pagos pela Ceperj ao Instituto Fair Play, aproximadamente R$ 5 milhões teriam sido repassados para empresas individuais de Ricardo.

A Nota de Empenho foi emitida tendo como justificativa a realização de atividades do programa “Esporte Presente”, projeto organizado pela Fundação Ceperj em parceria com a Suderj, que busca levar o esporte como um instrumento de educação e transformação social às comunidades do estado do Rio.