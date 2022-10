Bruno Eduardo de Melo Rocha, de 21 anos, morreu com um tiro disparado por policiais militares durante uma blitz - Reprodução/Redes sociais

Bruno Eduardo de Melo Rocha, de 21 anos, morreu com um tiro disparado por policiais militares durante uma blitzReprodução/Redes sociais

Publicado 17/10/2022 14:23 | Atualizado 17/10/2022 15:58

Rio - Bruno Eduardo de Melo, de 21 anos, militar da Força Aérea Brasileira, morreu na noite de sábado passado (15) após ser baleado durante uma blitz no bairro de Santíssimo, Zona Oeste do Rio. Segundo a Polícia Militar, agentes deram voz de parada para o jovem, que estava sozinho no carro, mas ele não obedeceu. Um tiro, então, foi disparado na direção da parte traseira do veículo e atingiu Bruno.

fotogaleria

O soldado chegou a ser socorrido pelos próprios policiais ao Hospital Municipal Rocha Faria, em Campo Grande, mas não resistiu aos ferimentos e morreu na madrugada de domingo (16). O caso está sendo investigado pela 35ª DP (Campo Grande). Os PMs envolvidos na ocorrência serão ouvidos e as armas, periciadas. Câmeras de segurança também serão analisadas para apurar o que aconteceu durante a abordagem.

A Corregedoria Geral da PM instaurou procedimento interno para investigar o caso e os policiais envolvidos na ocorrência prestaram depoimento.

Nas redes sociais, familiares e amigos lamentaram a morte de Bruno e contestaram que ele estivesse armado. "O sonho dele era ser policial e um policial tirou a vida dele covardemente! Eu te amo irmão, vou fazer justiça por você, vou vencer tudo isso por você, nada vai passar em branco. Esteja conosco meu anjo lindo", "Os 'canas' tirou meu amigo de mim, mais um preto inocente que é morto! Ainda falam que acharam uma arma no carro dele! Menor pureza, coração bom, nunca deu trabalho para os pais ou dentro do quartel e ainda querem falar mentira", escreveram alguns amigos do rapaz nas redes sociais.

O corpo de Bruno Eduardo será enterrado às 16h30 desta segunda-feira (17), no Cemitério de Campo Grande, na Zona Oeste. O velório teve início às 12h, na Capela 1.

Em nota, a Força Aérea Brasileira (FAB) lamentou a morte do militar do efetivo da Base Aérea dos Afonsos: "A Instituição expressa suas condolências e presta todo o apoio à família do militar nesse momento de pesar. A FAB acompanha a elucidação dos fatos e colabora com as investigações do ocorrido".