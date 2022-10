Ação contou com o trabalho da equipe de cães de faro da Alfândega da Receita Federal - Divulgação

Publicado 17/10/2022 19:37

Rio – Agentes da Receita Federal realizaram, nesta segunda-feira (17), uma operação que resultou na apreensão de 330g de ‘Skunk’ em encomendas no Centro dos Correios do Aeroporto Internacional do Galeão, no Rio de Janeiro. De acordo com a Receita Federal, a droga foi enviada em remessas postais nacionais, partindo de Curitiba em duas encomendas, e teria como destino o estado do Rio.

Segundo os agentes, a operação contou com o trabalho da equipe de cães de faro da Alfândega da Receita Federal e da Divisão de Vigilância e Repressão ao Contrabando e Descaminho da Receita Federal. A droga apreendida será entregue à Polícia Civil que se encarregará das investigações para identificar os responsáveis pelo crime.