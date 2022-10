Matheus foi surpreendido por agentes da 4ª DP (Praça da República) na praia de Ipanema - Divulgação

Publicado 17/10/2022 19:26 | Atualizado 17/10/2022 19:27

Rio - Um homem identificado com Matheus Gomes de Oliveira foi preso na tarde desta segunda-feira (17) na praia de Ipanema, Zona Sul do Rio. Ele é investigado por um possível envolvimento na morte do policial civil Nilson de Souza Maia, de 59 anos. O caso aconteceu em março deste ano, quando o agente foi baleado em Del Castilho, na Zona Norte.

Um vídeo mostra o momento do assassinato . Nilson estava dirigindo quando outro carro fechou sua passagem. Em seguida, três criminosos armados descem do veículo e disparam contra o motorista.

Nesta segunda, Matheus foi preso por roubo à mão armada após um trabalho de monitoramento dos policiais da 4ª DP (Praça da República), que utilizaram um drone para mapeá-lo. Ele tem 16 anotações criminais e integra o "Grupo do 157", da comunidade do Jacarezinho. De acordo com a Polícia Civil, a organização criminosa é considerada uma das maiores quadrilhas de roubo e atua nos bairros Gávea, Ipanema, Leblon, Centro, Maracanã e na região do Grande Méier.

Matheus também estaria envolvido em uma tentativa de homicídio contra um policial militar. Uma semana após o assassinato de Nilson, três suspeitos tentaram roubar um carro Mercedes Benz na esquina Rua Barão de Mesquita com a Avenida Maracanã. Um equipe da PM interveio na ação e entrou em confronto contra os criminosos. Segundo a Civil, um dos agentes foi alvo dos disparos e não foi atingido "por pura sorte".