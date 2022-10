Com os menores foram apreendidos dois celulares - Divulgação

Com os menores foram apreendidos dois celularesDivulgação

Publicado 17/10/2022 19:02

Rio – Três adolescentes foram apreendidos em flagrante, na tarde desta segunda-feira (17), no Flamengo, Zona Sul, por furto de celulares. A apreensão foi realizada por policiais do Segurança Presente.

Segundo a Polícia Militar, a equipe foi acionada por uma das adolescentes, que informou aos agentes que um colega estava sendo agredido. No local, pedestres afirmaram à PM que os jovens tinham acabado de furtar um aparelho celular no ponto de ônibus, na Praia do Flamengo.

Durante a abordagem, os agentes revistaram as mochilas do trio e encontraram dois aparelhos celulares. Um dos telefones foi identificado pela vítima. Já na delegacia, os policiais conseguiram informações sobre o proprietário do outro celular. Eles ligaram para a dona do aparelho, que relatou ter sido furtada nesta segunda, na Rua Paissandu.

Ambos aparelhos foram devolvidos para as vítimas. Os menores foram encaminhados para a 12ª DP (Copacabana) e, depois, encaminhados para a Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA).