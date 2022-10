92 celulares foram apreendidos durante revista na Cadeia Pública Jorge Santana - Divulgação / Seap

Rio – A Polícia Penal apreendeu, na manhã desta segunda-feira (17), 92 celulares, dois roteadores, dois quilos de haxixe, 600 gramas de maconha e 595 invólucros de pó branco, supostamente cocaína, durante revista na Cadeia Pública Jorge Santana, no Complexo de Gericinó, Zona Oeste do Rio.

Dez detentos foram flagrados com parte do material ilícito e transferidos para Bangu 1, onde cumprirão punição de, no mínimo, 30 dias de isolamento. Durante a operação, alguns presos esboçaram reação e foram contidos por Inspetores de Polícia Penal do Grupamento de Intervenção Tática (GIT). Não houve registro de feridos.

Todo o material apreendido foi encaminhado para a 34ª DP (Bangu). Um processo foi aberto para determinar a origem do contrabando.

Entre janeiro e setembro deste ano, a Polícia Penal apreendeu mais de cinco mil aparelhos celulares em unidades prisionais.