Na foto, a vítima, Douglas Furtado Marques, morto nesta madrugada - Divulgação

Publicado 17/10/2022 17:18 | Atualizado 17/10/2022 20:08

Rio - Um homem, identificado como Douglas Furtado Marques, foi morto a tiros na madrugada desta segunda-feira (17), no bairro Independência, em Petrópolis, Região Serrana do Rio. Horas antes, a vítima havia acabado de sair de um presídio em Benfica, na Zona Norte.

De acordo com a 105ª DP (Petrópolis), responsável pelas investigações, por volta das 00h15, a vítima andava próxima de sua casa, na Rua Cacilda Becker, quando foi atingida por disparos de arma de fogo. Policiais militares do 26º BPM (Petrópolis) foram verificar a ocorrência e encontraram Douglas ferido no chão. O Corpo de Bombeiros foi acionado no local e constatou o óbito.

A Polícia Civil realizou a perícia no local do crime. Testemunhas já foram ouvidas e a corporação segue investigando outras diligências para tentar identificar o autor.

Douglas foi preso na última sexta-feira (14) por tráfico de drogas, mas foi liberado em sua audiência de custódia, após conseguir liberdade provisória. Ele também era investigado por homicídio, segundo a Polícia Civil.