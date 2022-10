Mulher entra em luta corporal com sujeito em assalto em Nova Iguaçu - Reprodução

Mulher entra em luta corporal com sujeito em assalto em Nova IguaçuReprodução

Publicado 17/10/2022 18:24 | Atualizado 17/10/2022 19:43

Rio – Um vídeo que circula nas redes sociais mostra uma mulher lutando com um suspeito em um assalto, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, neste domingo (16). Os registros feitos na Rua Arcelino Pereira Neves, no Centro, mostram a mulher e o homem se agredindo. Em um momento, ele chega a jogá-la no chão, ela então agarra as pernas do sujeito, para impedi-lo de ir embora com os seus pertences.

No entanto, ele consegue se desvencilhar e sobe na garupa da motocicleta que estava aguardando por ele. O suspeito bate no rosto da mulher antes do comparsa dar partida no veículo e fugir. Eles roubaram o celular da vítima.