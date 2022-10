Policiais da 18ª DP (Praça da Bandeira) apreendem menor de idade que armazenava e revendia pornografia infantojuvenil - Divulgação/Polícia Civil

Policiais da 18ª DP (Praça da Bandeira) apreendem menor de idade que armazenava e revendia pornografia infantojuvenilDivulgação/Polícia Civil

Publicado 17/10/2022 19:00

Rio - Policiais da 18ª DP (Praça da Bandeira) apreenderam em flagrante, nesta segunda-feira (17), um adolescente de 17 anos acusado de armazenar e revender materiais contendo pornografia infantojuvenil. A captura aconteceu em Volta Redonda, no Sul Fluminense, e contou com o apoio da Delegacia de Polícia Federal do mesmo município.



De acordo com as investigações, o criminoso participava de diversos grupos de pornografia infantojuvenil e comercializava o material a preços que variavam entre R$ 10 e R$ 35, dependendo da quantidade de fotos e/ou vídeos solicitados pelos compradores.



O jovem já vinha sendo monitorado pelo setor de inteligência do Departamento-Geral de Polícia da Capital (DGPC) em conjunto com o Serviço de Repressão aos Crimes de Ódio e à Pornografia Infantil (Sercopi), da Polícia Federal, que tem como objetivo combater abusos sexuais contra crianças e adolescentes através da rede mundial de computadores.



Contra o menor, foi cumprido um mandado de busca e apreensão. Os agentes apreenderam celulares, pendrives, um computador e materiais contendo pornografia infantojuvenil, que serão encaminhados à perícia.

As investigações prosseguem para concluir se ele também produziu algum material ou estuprou algum menor de idade que aparece nos arquivos. O menor foi apresentado ao Ministério Público, com atribuição em Volta Redonda.