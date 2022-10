Segundo a Polícia Civil, contra o autor, que não teve sua identidade revelada, foi cumprido um mandado de prisão pelo crime de incêndio - Divulgação

Segundo a Polícia Civil, contra o autor, que não teve sua identidade revelada, foi cumprido um mandado de prisão pelo crime de incêndioDivulgação

Publicado 17/10/2022 22:14

Rio – Agentes da 51ª DP (Paracambi) prenderam, nesta segunda-feira (17), um homem suspeito de atear fogo na casa de sua ex-companheira em Mendes. Segundo a Polícia Civil, contra o autor, que não teve sua identidade revelada, foi cumprido um mandado de prisão pelo crime de incêndio.

De acordo com os policiais, o autor do crime foi localizado e preso, após o monitoramento do setor de inteligência da corporação, que o encontrou escondido na residência de sua atual esposa, no Centro de Mendes.

Segundo as investigações, no dia do crime, o acusado chegou ao local e flagrou a vítima se relacionando com outro homem. Ele, então, incendiou a casa onde residia com sua ex-companheira e a filha do casal, colocando em risco não só a vida delas, como a dos vizinhos.

Além do mandado de prisão, o autor do crime já possuía outras anotações criminais. Após a formalização dos procedimentos de praxe, o preso foi encaminhado ao sistema penitenciário, onde permanecerá à disposição da Justiça.