Rio tem 1.176 casos confirmados de varíola dos macacosReprodução

Publicado 17/10/2022 14:48 | Atualizado 17/10/2022 15:55

Rio – O estado do Rio de Janeiro registrou, de sábado (15) até esta segunda-feira (17), dois novos casos confirmados da varíola dos macacos (monkeypox), totalizando 1.176. Até o momento, três óbitos foram contabilizados, sendo o primeiro em Campos do Goytacazes, em agosto; o segundo, em Mesquita, em outubro; e o terceiro, também em outubro, em São João de Meriti.

Já 2.381 casos foram descartados, ao todo. Além disso, há 130 casos prováveis, ou seja, com exame inconclusivo ou não coletado, e 304 sob investigação.



O estado tem um total de 3.991 casos notificados. Todas as cinco pessoas em tratamento com Tecovirimat estão com o procedimento concluído. Os dados são do Centro de Informações Estratégicas e Resposta de Vigilância em Saúde (CIEVS-RJ) e foram atualizados às 14h12.



Na Região Metropolitana foram registrados 994 casos, representando 84,52% de todos os registros da doença no estado. Já na região Metropolitana II, o número segue em 126, com 10,71% dos infectados. A Baixada Litorânea permanece com 12, assim como a região Serrana, com 7, já o Médio Paraíba apresenta 10.