Mesmo com tempo nublado, cariocas aproveitam a Praia da Reserva, na Barra da Tijuca, Zona Oeste, nesta segunda-feira (17) - Edmo Júnior / Agência O Dia

Mesmo com tempo nublado, cariocas aproveitam a Praia da Reserva, na Barra da Tijuca, Zona Oeste, nesta segunda-feira (17)Edmo Júnior / Agência O Dia

Publicado 17/10/2022 14:22 | Atualizado 17/10/2022 16:02

Rio – O tempo firme parece que vai ser raridade na cidade do Rio, pelo menos por agora. De acordo com o Sistema Alerta Rio, nesta terça-feira (18) o tempo volta a ficar instável devido à atuação de ventos em médios e altos níveis da atmosfera. Diferente desta segunda-feira (17), há previsão de pancadas de chuva isoladas para o fim da tarde de terça, podendo vir, inclusive, acompanhadas de rajadas de ventos moderados a fortes. Pode chover uma estimativa média de 10 milímetros em toda a cidade.



O céu da terça-feira vai variar entre parcialmente nublado a nublado. O calor, por outro lado, continua: a máxima pode chegar aos 31ºC, enquanto a mínima marcará 18ºC.



Na quarta-feira (19), a chuva persiste de maneira fraca a moderada durante a madrugada, com modelos numéricos apontando para uma estimativa média de 5 milímetros, em pontos isolados. O céu estará entre nublado a encoberto, com o sol aparecendo timidamente. As temperaturas seguem altas, com a máxima marcando 29ºC.



A junção do calor com ventos em médios e altos níveis vai deixar o tempo instável também na quinta-feira (20), a partir da tarde, com previsão de pancadas de chuva. Pode chover 10 milímetros em toda a cidade. O céu segue transitando entre nublado a parcialmente nublado.



Apesar disso, a quinta promete ser ainda mais quente: o Alerta Rio aponta para elevação da temperatura, com a máxima chegando a 35ºC. A mínima será de 18ºC.



A sexta-feira (21) seguirá nublada, com previsão de chuva fraca a moderada de maneira isolada, a qualquer momento do dia. Diferente do calor esperado para quinta, o tempo volta a ficar um pouco mais ameno, com a máxima na sexta-feira chegando a 28ºC e a mínima, a 17ºC.



Tempo na segunda-feira



A segunda-feira (17) seguiu do jeito que o carioca gosta: quente e ensolarada. Segundo o Alerta Rio, o tempo aberto foi influência dos ventos em médios níveis da atmosfera. A segunda também passou sem previsão de chuva e com o céu variando entre nublado e parcialmente nublado. As máximas chegaram a 33ºC em alguns pontos da cidade, enquanto a mínima marcou 18ºC.

"Instabilidade é normal", garante meteorologista

Ao DIA, o meteorologista chefe do Sistema Alerta Rio, Nilton Moraes, explicou o motivo para tamanha instabilidade. "É normal, isso é da estação mesmo. A primavera é uma estação de transição entre a estação de inverno e estação de verão. Então, há dias que ela tem mais características de inverno e outros que ela tem mais características de verão. Por isso que a gente vê essa alteração de um dia para o outro. Ou seja, um inverno mais seco e um verão mais úmido", afirmou Moraes, acrescentando que já em agosto o estado começa a receber bastante radiação solar – o que leva às mudanças repentinas:



"Se tiver pouca nebulosidade, as temperaturas aumentam muito ao longo do dia. Só que tem dia que está mais seco, dia que está mais úmido, o que acaba interferindo na temperatura e consequentemente na formação das nuvens. Por isso que ocorre essa variação de um dia para o outro", contou o meteorologista, destacando, porém, que a tendência é que as temperaturas aumentem. "A tendência da temperatura mínima é estar mais alta à medida que ela sai do inverno e vai migrando para o verão."