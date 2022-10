O sargento reformado Luiz Carlos Ferreira Gomes, de 49 anos, foi encontrado morto em novembro do ano passado - Reprodução

O sargento reformado Luiz Carlos Ferreira Gomes, de 49 anos, foi encontrado morto em novembro do ano passado Reprodução

Publicado 18/10/2022 17:38 | Atualizado 18/10/2022 17:52

Rio - Policiais militares do 34º BPM (Magé) prenderam, na madrugada desta segunda-feira (17), em Guapimirim, na Baixada Fluminense. De acordo com a corporação, após a abordagem, um dos dois suspeitos foi identificado como suspeito de envolvimento na morte do sargento reformado da PM Luiz Claudio Ferreira Gomes , de 49 anos, em novembro do ano passado.