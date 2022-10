De acordo com a Receita Federal, a remessa interceptada vinha de origem dos Estados Unidos, com destino para Florianópolis - Divulgação

De acordo com a Receita Federal, a remessa interceptada vinha de origem dos Estados Unidos, com destino para FlorianópolisDivulgação

Publicado 18/10/2022 17:28 | Atualizado 18/10/2022 17:49

Rio – Agentes da Receita Federal apreenderam, nesta terça-feira (18), 1,068kg de haxixe e 3g de semente de maconha em encomendas postais no Aeroporto Internacional do Galeão. De acordo com a Receita Federal, a remessa interceptada vinha de origem dos Estados Unidos, com destino para Florianópolis, em Santa Catarina. Todo material apreendido foi avaliado em cerca de R$ 53 mil.

Segundo os agentes, o material entorpecente foi encontrado devido uma rotina de fiscalização e de inspeção com equipamentos de raios-x. Toda a droga apreendida, estava escondida dentro de uma lata, acondicionada em um forno elétrico.

Já as sementes de maconha foram misturadas com brinquedos dentro de um envelope postal e também vinham dos Estados Unidos, mas tendo como destino Ouro Preto, em Minas Gerais. Essa apreensão soma R$ 75. O trabalho foi realizado pela Seção de Remessas Postais e Expressas da Alfândega da Receita Federal no Aeroporto do Galeão.