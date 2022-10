Agentes do Detran, membros da força-tarefa, atuam na fiscalização de trânsito - Divulgação

Publicado 18/10/2022 17:29 | Atualizado 18/10/2022 17:46

Rio – A força-tarefa do governo do estado para fiscalizar motos sem placa e em situação irregular completa, nesta terça-feira (18), três meses de existência e registra números expressivos. No total, foram 30.174 abordagens, 21.149 autuações, 4.180 motos rebocadas, 450 operações e 210 carteiras de habilitação recolhidas por motivos diversos, que vão desde a data de vencimento até direção perigosa. A ação reúne agentes do Detran, Detro, Polícia Militar e Polícia Civil.

Entre as principais infrações registradas desde que a força-tarefa foi criada estão condução de veículo sem CNH ou permissão para dirigir, licenciamento atrasado, sistema de iluminação ou sinalização alterados, motocicleta em mau estado de conservação e ausência de placa.

Sobre as operações

As ações de fiscalização acontecem durante toda a semana e sem limitação de horário. Locais são determinados segundo um planejamento estratégico formado através de estatísticas do Instituto de Segurança Pública (ISP) e denúncias recebidas pela Ouvidoria do Detran.

Diariamente são mobilizadas seis operações, cada uma com 20 agentes do Detran, Detro, PM e Polícia Civil, responsáveis por diferentes funções.

Policiais militares fazem revistas à procura de armas e drogas, policiais civis atuam em busca de condutores com mandados de prisão em aberto, agentes do Detran atuam na fiscalização de trânsito e o Detro é responsável por reprimir o transporte clandestino e disponibilizar reboques, que levam os veículos apreendidos para dois pátios, localizados nos bairros do Engenho da Rainha, na Zona Norte, e Vargem Grande, na Zona Oeste.

Agentes da Polícia Militar envolvidos na força-tarefa atuam com câmeras portáteis, para dar maior transparência aos procedimentos.