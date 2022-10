Duas pistolas calibre .9 mm, cinco carregadores, 73 munições e um radiotransmissor foram encontrados com os criminosos - Divulgação / PMERJ

Publicado 19/10/2022 08:39

Rio - Dois homens foram presos pela PM, após uma perseguição no bairro Parque Aeroporto, em Macaé, no Norte Fluminense, na noite da última terça-feira (18).



De acordo com informações divulgadas pela assessoria da Polícia Militar, agentes do 32ºBPM (Macaé) realizavam um patrulhamento pelo local quando desconfiaram de dois homens que estavam em um carro. Ao notar a presença dos policiais, os suspeitos fugiram, dando início a uma perseguição.



Durante a ação, os agentes cercaram o veículo e prenderam os suspeitos, identificados como PP e Leon. Com a dupla, os policiais apreenderam duas pistolas calibre .9 mm, cinco carregadores, 73 munições, um radiotransmissor, um coldre e um cinto.

A ocorrência foi registrada na 123ª DP (Macaé).