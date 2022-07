Trens da SuperVia estão operando com intervalos irregulares - Arquivo/Daniel Castelo Branco

Trens da SuperVia estão operando com intervalos irregularesArquivo/Daniel Castelo Branco

Publicado 11/07/2022 06:40 | Atualizado 11/07/2022 07:22

Rio - O primeiro dia de novos horários das viagens dos trens da Supervia está sendo de atraso. Os ramais de Japeri, Saracuruna, Santa Cruz e Deodoro circularam com atrasos nesta segunda-feira (11). A concessionária informou que o motivo dos intervalos irregulares seriam os roubos de cabos que afetam a sinalização. A mudança na grade foi anunciada neste domingo.

De acordo com a Supervia, a nova grade de horários tem como objetivo facilitar a regularidade da manutenção dos intervalos dos ramais e o planejamento das viagens dos passageiros. A partir desta segunda, três composições, partindo de Santa Cruz para a Central do Brasil, fazem viagens no horário de pico, entre 4h10 e 4h50. Já na estação Deodoro, também sentindo Central do Brasil, serão três trens entre 5h15 e 5h50 da manhã.

No fim da madrugada, a concessionária informou que o trecho entre Japeri e Comendador Soares passou a contar com intervalos médios de 20 minutos e de 10 minutos entre Nova Iguaçu e a Central do Brasil. Especialmente nesta segunda, não haverá partidas da Central do Brasil para Nova Iguaçu.



Os intervalos médios também são de 20 minutos no trecho entre Santa Cruz e Benjamin do Monte no ramal de Santa Cruz, interligado ao Deodoro. Os intervalos são de 10 minutos entre Campo Grande e a Central do Brasil. No ramal Saracuruna, o intervalo é de 20 minutos entre Gramacho e a Central do Brasil.