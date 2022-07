Trêns da SuperVia com novos horários nesta segunda-feira - Marcos Porto / Agência O Dia

Publicado 10/07/2022 17:04

A Supervia estará funcionando com novos horários a partir desta segunda-feira (11) com o retorno do serviço expresso no ramal Santa Cruz, nos dias úteis, e com novos horários em Deodoro. A grade de horários pretende facilitar a regularidade da manutenção dos intervalos dos ramais e o planejamento das viagens dos passageiros.

Quem anda de trem precisará ficar mais atento, porque haverá três trens no horário de pico na parte da manhã, partindo de Santa Cruz para a Central do Brasil, entre 4h10 e 4h50.

Já na estação Deodoro, também sentindo Central do Brasil, serão três trens entre 5h15 e 5h50 da manhã.



Para quem tem dúvidas, é possível fazer a consulta dos intervalos na ferramenta "Planeje a Sua Viagem". No site ou aplicativo, ou pela Central de Atendimento pelo número 0800 726 9494.