Flanelinha estava com colete da instituição no entorno da Feira de São Cristóvão - Divulgação

Publicado 10/07/2022 19:10

Um flanelinha, de 24 anos, foi preso em flagrante usando a farda da Guarda Municipal na tarde deste domingo (10), no entorno da Feira de São Cristóvão, no bairro de São Cristóvão, na Zona Norte do Rio.

O homem, que não teve a identidade revelada, foi detido por guardas municipais do Grupamento Tático Móvel (GTM) com um colete privativo da instituição, enquanto conduzia motoristas de forma irregular no estacionamento de veículos.



Ele foi levado para a 17ª DP (São Cristóvão) para o registro da ocorrência. Na delegacia, apresentou um documento de identificação de outra pessoa. Foi realizado o registro pelo documento falso e, em seguida, foi liberado.