Agentes fazem operação no Complexo de São Carlos, na região Central do Rio - Vanessa Ataliba/Agência O Dia

Publicado 11/07/2022 07:21 | Atualizado 11/07/2022 09:38

Rio - A Polícia Militar realiza, na manhã desta segunda-feira, uma operação no Complexo de São Carlos, na Região Central do Rio, no Complexo da Pedreira e na comunidade Para Pedro, na Zona Norte da cidade, onde já foram apreendidos um fuzil e outros armamentos.

No Complexo da Pedreira, que abrange favelas do bairro Costa Barros à Pavuna, e da comunidade Para Pedro, em Colégio, a ação é realizada por PMs do 41º BPM (Irajá), com apoio do 2º Comando de Policiamento de Área (2ºCPA), com o objetivo de desarticular ações criminosas monitoradas pelos canais de inteligência, além de coibir o roubo de carga e veículos na região.

Os agentes foram recebidos a tiros e houve confronto. Três criminosos ficaram feridos e foram socorridos ao Hospital Estadual Carlos Chagas, em Marechal Hermes. Até o momento, foram apreendidos um fuzil, duas pistolas, uma granada, um rádio comunicador, munições e drogas a serem contabilizadas.

Já no Complexo de São Carlos, a operação é feita por agentes do 4º BPM (São Cristóvão), com o apoio de militares do Comando de Operações Especiais (COE), do 3º BPM (Méier), do 16º BPM (Olaria), do 17º BPM (Ilha do Governador) e do 22º BPM (Maré). Dentre os objetivos da ação, está a apreensão de armas e a prisão de criminosos que realizam roubos de veículos e cargas nas Zonas Central, Norte e Sul da Cidade do Rio. Até o momento, um fuzil foi apreendido e não há registro de prisões ou feridos.