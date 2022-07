Incêndio destrói galpão de reciclagem em Duque de Caxias - Reprodução / TV Globo

Publicado 11/07/2022 09:01 | Atualizado 11/07/2022 09:03

Rio - Um incêndio destruiu um galpão de reciclagem no bairro Jardim Gramacho, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense.

Segundo o Corpo de Bombeiros, agentes do quartel de Campos Elíseos foram acionados até a Rua Tocantins às 14h20 de domingo (10) para combater o fogo, que só foi finalmente controlado na manhã desta segunda-feira (11). Não houve vítimas no local.

Ainda de acordo com a corporação, a ação contou com o apoio de outros seis quartéis: Guadalupe, Grajaú, Parada de Lucas e Catete, no Rio, além de unidades em Nova Iguaçu e Caxias.

As causas do incêndio ainda são desconhecidas.