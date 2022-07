Letras dos livros são maiores do que as convencionais para assegurar que pessoas com baixa visão consigam praticar a leitura - Ana Clara Schwartz/SME

Publicado 11/07/2022 10:19

Rio - A Prefeitura do Rio, pela primeira vez, distribuiu nas escolas da rede diferentes títulos de obras literárias adaptadas para crianças com baixa visão. São mais de doze mil exemplares, que abraçam vários gêneros, para diversas faixas etárias, envolvendo literatura antirracista, obras que contemplam a matemática, livros imagéticos, literatura clássica e entre outros. As 1.544 unidades da rede vão receber os livros.