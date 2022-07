Material apreendido por policiais em São Pedro da Aldeia - Divulgação

Publicado 11/07/2022 09:54

Rio - Policiais do 25° BPM (Cabo Frio) prenderam, no último domingo (10), três homens com 208 pinos de cocaína em São Pedro da Aldeia, na Região dos Lagos.

Segundo a corporação, após sairem para verificar uma denúncia de venda de drogas no bairro Balneário São Pedro II, policiais flagraram três suspeitos com entorpecentes. Eles ainda tentaram esconder o material dentro de um copo, que foi localizado no interior de um terreno baldio.

Com os homens também foram encontrados 44 buchas de maconha e R$ 95 em espécie. Eles foram presos em flagrante e autuados pelo crime de tráfico de drogas, sendo encaminhados junto com o material apreendido para a 125ª DP (São Pedro da Aldeia).