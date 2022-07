Cia Focus de Dança - Espetáculo 'Vinte' - SABRINA PIVATO DA PAZ

Publicado 11/07/2022 10:00

Rio - O espírito de Clarice vive. Depois de tantas homenagens e referências à escritora nas mais diversas formas de arte, a Cia Focus apresenta o espetáculo 'VINTE', dirigido e coreografado por Alex Neoral. A inspiração livre vem do que representa Clarice Lispector para quem ama suas obras - mas não é inspirado em seus livros diretamente. Suas úlltimas apresentações acontecem no próximo fim de semana (16 e 17).

"O 'VINTE' remete ao ano de 2020, quando a companhia completou 20 anos e foi celebrado o centenário de Clarice Lispector. Aproveitei o tempo de reclusão para ler seus livros e me apaixonei. Ela traz o improvável, fala do mais íntimo do ser humano. Priorizei seu universo: frases e passagens viraram cenas e movimentos", explica Neoral.

Vida, morte, maternidade, mulher, amor, alma, coração e outros temas recorrentes da autora são apresentados por oito bailarinos, em um cenário criado por Natalia Lana que conta com uma bolha gigante e transparente de 2,50 metros de altura, onde o elenco dança e o interage.

A trilha sonora original de Felipe Habib e Plínio Profeta conta com muita percussão e traz vários instrumentos musicais como acordeom, violão e piano. Já os figurinos, de Roberta Bussoni, remetem aos modelos de roupas dos anos 1940, período em que Clarice atuou também como jornalista e lançou alguns de seus grandes sucessos literários.

"Esse é um trabalho bem abstrato, possibilitando ao público construir a sua própria interpretação. Um espetáculo subjetivo e, ao mesmo tempo, muito potente", resume o coreógrafo.

Serviço

VINTE | Focus Cia de Dança

Teatro Prudential - Rua do Russel, 804 - Glória.

Sábado e domingo, às 20h.

Classificação livre.

Ingressos a partir de R$ 25.

Vendas pelo site da Sympla.

Mamãe, vou às compras... na Belle e a Feira

A referência é fácil: o clássico infantil A Bela e a Fera. O livreiro Ivan Costa, da Belle Époque, sentiu que estava na hora de voltar a agitar o Grande Méier chamando os amigos - e novos amigos - para um evento colaborativo. Assim, nasceu Belle e a Feira, que vai realizar sua 3ª edição no sábado, dia 16 de julho, a partir do meio-dia.

A livraria ficará aberta, para a galera que não dispensa dar uma folheadinha nos livros, garimpar uns vinis... e na calçada, vai rolar barraquinhas de artesanatos variados, camisetas descoladas, música, "biricuticos", como o próprio criador do evento fala, e ainda um clube de leitura.

Ao contrário de outras feiras, os expositores só pagam o valor da barraca. "Cada um sabe onde o calo aperta, ainda mais neste momento. O importante é agitar a região. Juntei a vontade de voltar a fazer eventos [culturais] com a oportunidade de agregar expositores e, assim,fortalecer coletivos culturais e pequenos empreendedores da Zona Norte", explica Ivan.

A Belle fica na Rua Soares, 50 - "no fígado do Méier", ajuda o livreiro.