Rio - A Justiça do Rio preso desde junho de 2021 acusado de chefiar esquema de cobrança de propina a comerciantes de Petrópolis, Região Serrana do Rio. A coleta dos depoimentos estava marcada para esta terça-feira (18), mas foi adiada a pedido da defesa do ex-titular da Delegacia de Defesa do Consumidor (Decon), que recém assumiu o caso.De acordo com a decisão, o ex-braço-direito do delegado Adriano Santiago da Rosa, que também atuava na Delegacia de Repressão aos Crimes Contra a Propriedade Imaterial (DRCPIM), é um do envolvidos no caso e será ouvido pelo tribunal da 1ª Vara Criminal Especializada do TJRJ.