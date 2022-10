Foram apreendidos 59 celulares e 55 chips - Divulgação

Publicado 18/10/2022 15:05 | Atualizado 18/10/2022 15:42

Rio- A Polícia Penal apreendeu, nesta terça-feira (18), 59 celulares, 55 chips e grande quantidade de drogas durante revista no Presídio Carlos Tinoco da Fonseca, em Campos dos Goytacazes.

A operação iniciou às 6h30 e mobilizou agentes da coordenação norte e noroeste, direção do presídio Carlos Tinoco da Fonseca, Dalton Crespo e Vinhosa Muniz. No pavilhão II, um preso foi flagrado com um aparelho celular. Após o flagrante, o interno foi levado para o isolamento. O restante do material foi encontrado em área comum, não sendo possível identificar os responsáveis.

Além dos celulares e chips foram apreendidos 312 papelotes contendo substância amarela, supostamente drogas; pesando 110 gramas; 510 balinhas contendo ervas secas, pesando 225 gramas, e dois pacotes, pesando 125 gramas.

Todo material apreendido foi encaminhado a 146° DP (Guarus).