Ao que tudo indica, os tradicionais Jogos Esportivos do Colégio Padre Antonio Vieira teve sua última edição em 2022 - Divulgação

Publicado 18/10/2022 15:34 | Atualizado 18/10/2022 15:48

Rio - O Colégio Padre Antonio Vieira, o Padreco, informou no último dia 11 que encerrará as atividades ao final de 2022, encerrando assim uma história de 82 anos como uma das mais tradicionais escolas da Zona Sul do Rio. O anúncio, transmitido via e-mail e redes sociais, pegou funcionários e responsáveis de surpresa, que agora correm para encontrar uma nova instituição de ensino que compatibilize em pontos metodologia, preço e que ainda tenha vaga dada a proximidade do fim do ano letivo.

O clima na escola, segundo os próprios alunos, é de luto coletivo após o anúncio. Mãe de dois filhos, um do 4º e outro do 6º ano do Ensino Fundamental, a psicóloga Izabella Hampshire, de 44 anos, disse que, apesar do enorme susto com a notícia, é extremamente grata ao colégio.

"Meus filhos estudam lá há sete anos. Tenho uma relação de profundo respeito, confiança e gratidão por cada experiência que eles tiveram dentro da instituição. Agora, estamos pesquisando e conversando muito com as outras famílias em busca de um estilo educacional relativamente alinhado com a proposta que meus filhos já recebiam no Padreco", disse.

O corretor de imóveis, Leonardo David Zeferino, 47 anos, revelou que essa surpresa deu uma enorme dor de cabeça à família por causa da necessidade de achar outro lugar para colocar seus filhos que ofereça, de forma similar, metodologia, preço e proximidade de casa. Além de tudo isso, fica a frustração de não poder realizar sonhos que tinha como pai.

"Bem no corredor de entrada do colégio há o registro em placas de bronze com o nome dos formandos. Ou seja: se você estudou lá em 1973, por exemplo, seu nome estará lá. Queria muito poder ver o nome dos meus filhos lá um dia. Infelizmente, não vai ser possível com esse fechamento", comentou.

Zeferino também relatou a missão que os responsáveis estão cumprindo para, próximo do final do ano letivo, quando os colégios já fecharam rematrícula e admissão de novos alunos, encontrarem um novo que se adeque a vida, tanto dos filhos, como dos pais.

"Eu sempre prezei por um colégio em que os funcionários conhecessem meu filho não por um número, mas pelo nome dele. Em que houvesse um vínculo. No Padreco, por exemplo, os Jogos Esportivos são entre duas equipes: vermelha e azul. O aluno, quando pequeno, escolhe sua cor e ela não muda nunca, como ocorre em outras escolas. Isso cria um vínculo de pertencimento ao local. A saída de lá está nos dando muita dor de cabeça, porque já é difícil escolher outro colégio. Imagina ter de escolher na velocidade necessária para que eles tenham onde estudar no ano que vem?!", afirmou.

Em nota publicada nas redes sociais comunicando a decisão de fechar as portas, o Colégio Padre Antonio Vieira não deu maiores informações e fez questão de agradecer "a Deus, aos nossos alunos e antigos alunos, aos pais e aos profissionais que ao longo desses anos estiveram ao nosso lado".

Procurada para informar o motivo do fechamento e o que será feito do terreno onde fica o colégio, a escola ainda não se manifestou. Entretanto, o espaço continua aberto para explicações.