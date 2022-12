Os dois suspeitos foram conduzidos à 10ª DP (Botafogo), onde foram registradas as ocorrências - Reprodução / GoogleMaps

Os dois suspeitos foram conduzidos à 10ª DP (Botafogo), onde foram registradas as ocorrênciasReprodução / GoogleMaps

Publicado 10/12/2022 09:01

Rio - Policiais da 10ª DP (Botafogo) prenderam em flagrante, na última quarta-feira (7), um homem e uma mulher acusados de furtar lojas em um shopping de Botafogo, Zona Sul do Rio. As idades deles não foram divulgadas.

De acordo com a Polícia Civil, os agentes foram avisados pela sala de operações do estabelecimento sobre uma mulher que apresentava atitude suspeita e tentava fugir do local.

Os policiais foram até o shopping e esperaram, do lado de fora, pela saída da suposta criminosa e a abordaram. Ao ser interrogada, a mulher confessou ter furtado diversos produtos em duas lojas do centro comercial.

Ainda no local, os agentes foram informados de que um homem estava no terceiro piso e, após localizarem o suposto criminoso, encontraram uma bolsa que apresentava uma forração improvisada com fitas e papel alumínio, utilizadas para impedir que o sistema de alarme fosse acionado.

No interior da bolsa, a equipe encontrou diversas peças de roupa que tinham sido roubadas de uma loja.

Os policiais identificaram os estabelecimentos lesados e conduziram a dupla até a delegacia, onde foram registradas as ocorrências.