Mário Raposo Yang, de 46 anos, foi visto deixando estacionamento de mercado onde corpo foi encontradoDivulgação

Publicado 10/12/2022 07:43 | Atualizado 10/12/2022 07:52

Rio - Um cartaz divulgado pelo Disque Denúncia, neste sábado (10), pede informações que ajudem na prisão do motorista Mário Raposo Yang, de 46 anos, suspeito de matar e esquartejar sua companheira. O corpo de Daniele Lyra Nattrodt Barros, de 38, foi encontrado, na quinta-feira (8), dentro do porta-malas do carro do suspeito que estava no estacionamento de um mercado em Bonsucesso, na Zona Norte do Rio.

Mário já é considerado foragido da Justiça. A Justiça do Rio decretou sua prisão, nesta sexta-feira , atendendo à pedido feito pela Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) que investiga o caso. O motorista foi flagrado por câmeras de segurança deixando o supermercado na Zona Norte, no início da manhã de quarta-feira (7).

Mario Yang, de 46 anos, é flagrado saindo de supermercado onde carro foi encontrado com corpo de Daniele Lyra Reprodução

Segundo parentes ouvidos pela polícia, Daniele tentava terminar o relacionamento há algum tempo devido ao ciúme do suspeito. Inconformado com a decisão de rompimento, ele teria matado a companheira. O corpo da vítima foi esquartejado antes de ser abandonado no veículo.

O enterro de Daniele está marcado para este sábado, às 11h30, no Cemitério Jardim da Saudade, em Paciência, Zona Oeste do Rio. A DHC responsável pela investigação, segue em diligências para prender o criminoso.

Feminicídios

Segundo o Departamento de Informações Gerenciais (DEIGE) do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ-RJ), 62 mulheres já foram mortas até o mês de outubro deste ano, data do último levantamento. O mês de janeiro foi o que apresentou o maior número: 11.

As informações sobre o paradeiro de Mário podem ser enviadas para o Disque Denúncia pela Central de Atendimento nos números (21) 2253 1177, 0300-253-1177, ou ainda pelo WhatsApp do portal: (21) 99973 1177. A plataforma também disponibiliza a opção de envio através do aplicativo Disque Denúncia RJ. Segundo a instituição, o anonimato é garantido.