Publicado 08/12/2022 10:49 | Atualizado 08/12/2022 11:33

Rio - Moradores do Engenho da Rainha, na Zona Norte, denunciam queda de energia frequente há mais de dois meses na região. De acordo com as reclamações, o último pico de luz ocorreu durante a madrugada desta quinta-feira (8). A Light, empresa de energia responsável pelo abastecimento, alega que a informação de que as interrupções vêm acontecendo no bairro todo não procedem.



Apesar disso, segundo uma moradora da Estrada Adhemar Bebiano, a compradora Eliana Lobo, os picos de energia ocorrem mais de uma vez ao longo dia, colocando em risco eletrodomésticos que ficam conectados nas tomadas.



"Isso vem acontecendo há mais de 3 meses. Quase todos os dias e ultimamente tem sido com muito mais frequência pelo menos de três a quatro vezes por dia. Eu moro em um condomínio, na Estrada Velha da Pavuna, mas isso vem acontecendo por todo bairro. Só ontem tiveram quatro picos a partir das 22h e hoje por volta das 4h30 teve mais quatro. Eu ainda não tive nenhum prejuízo com esses picos, mas estamos correndo risco de ter, porque todos nossos eletrodomésticos estão ligados na tomada, ar condicionado, tv, geladeira, filtro, qualquer aparelho pode queimar a qualquer momento", contou.



Já outra moradora da mesma região, Anneliese Cruche, informou ao DIA que as quedas de energia começam a acontecer no fim das tardes. "A falta é constante já há mais ao menos uns 2 meses, todos os dias a partir do fim da tarde começa acontecer esses picos, em torno de quatro ou cinco vezes ao dia. Em algumas ocasiões ocorrem tanto na parte do dia e da madrugada. Quando queimar os aparelhos domésticos quero ver quem vai se responsabilizar”, disse.



Outro residente do bairro ressaltou também que as quedas de energia têm sido diárias. "Ontem atravessei o bairro desde o metrô e as transversais e a Estrada Velha estavam todas apagadas, ficaram assim pelo menos 20 minutos. Estava tudo sem luz, todo mundo na rua, tudo escuro, só com luz de carro. Além de muito perigoso tem a questão de queimar eletrodomésticos e esse calor insuportável. E, isso tem sido diário mas tem piorado. Geralmente a queda dura entre três e quatro minutos, mas ontem foi o mais longo", explicou.

Nas redes sociais, internautas questionam as faltas constantes de energia. "Todos os dias falta luz, já queimaram três ventiladores meus por causa disso", reclamou uma moradora.

20:25 e o Engenho da Rainha está assim de novo, e as quedas são sempre nesse horário pic.twitter.com/E66decLDKX — Mari Tavares (@maritavares138) December 7, 2022

Alo @lightclientes todo dia a noite o bairro do Engenho da Rainha estamos ficando sem luz, por favor modificar o transformador para aguentar o aumento de consumo. — Luana Pereira (@Luana_P87) December 8, 2022

@lightclientes aqui no Engenho da Rainha tá uma vergonha, todo dia tá faltando energia!!! — Priscilla (@PriDaltro) December 8, 2022

Em nota, a Light informou ainda que registrou, no mês de dezembro, ocorrências em trechos da Rua Adhemar Bebiano e na Estrada Velha da Pavuna, e que farão uma vistoria na região.