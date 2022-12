Suspeita foi conduzida à 33ª DP (Realengo) - Divulgação

Publicado 14/12/2022 16:17

Rio - Uma mulher identificada como Adriana de Araújo Melo foi presa, nesta terça-feira (13), por receber uma pensão de R$ 20 mil utilizando a identificação de uma pessoa morta. No momento da prisão, ela tentava recolher um novo valor em uma agência do Banco do Brasil localizada na Avenida Marechal Fontenelle, em Sulacap, Zona Oeste do Rio.

Nesta tarde, Adriana utilizava a identificação de Nádia Maria da Costa Cavalcanti, morta em 2012, para receber mais R$ 50 mil de pensão do INSS. Ela foi impedida por agentes da 33ª DP (Realengo), que realizaram a prisão em flagrante.

A suspeita se apresentou aos policiais como Nádia, mas não resistiu e foi encaminhada à delegacia. Na distrital, ela confessou o crime e foi encaminhada ao sistema prisional.