Centro Especializado em Infectologia é inaugurado pela prefeitura na Praça da BandeiraPedro Ivo

Publicado 28/12/2022 11:12 | Atualizado 28/12/2022 14:06

Rio - A Prefeitura do Rio inaugurou, na manhã desta quarta-feira (28), uma unidade de saúde específica para tratar doenças infecciosas como Aids/HIV, hepatite, tuberculose e outras doenças infecto parasitárias. O Centro Especializado em Infectologia fica na Rua do Matoso, na Praça da Bandeira e, segundo o secretário municipal de Saúde, Daniel Soranz, terá capacidade para atender 2.500 pacientes por mês.

A unidade já começa a funcionar nesta semana. E terá atendimento reforçado a partir do dia 2 de janeiro. De acordo com Soranz, será o principal centro de infectologia do Rio de Janeiro. Os pacientes serão encaminhados pelo Sistema de Regulação (Sisreg) e pelas unidades básicas de saúde.

"Vinte e três mil pessoas vivem com HIV e Aids na cidade do Rio de Janeiro, com acompanhamento permanente. Destas pessoas, 80% têm bom resultado no tratamento. Mas queremos melhorar isso ainda mais. A mortalidade de pessoas com Aids vem caindo a cada ano. E o desejo da prefeitura é avançar no tratamento, garantindo que essas pessoas vivam mais e melhor”, afirmou o secretário.



O centro terá um laboratório em parceria com a Fiocruz e universidades para trabalharem juntos a organização dos dados e informações sobre os casos de HIV positivo na cidade do Rio. Na unidade, que terá foco principal no tratamento da Aids, pacientes realizarão testes e farão a retirada gratuita de medicamentos oferecidos pelo Sistema Único de Saúde (SUS).



De acordo com Soranz, o Centro Especializado em Infectologia também irá atuar no treinamento de profissionais para lidar com doenças infecciosas nas clínicas de família e centros municipais de saúde. O secretário garante que os diagnósticos serão realizados com facilidade pelo laboratório central da unidade Hélio Pelegrino.

“Este programa nos orgulha muito porque salva vidas. Salva vida das gestantes e dos seus filhos. A média até 2021 era de 20 crianças que pegavam HIV de seus pais. Hoje essa média é de 10”, disse Soranz.

Além do secretário municipal de Saúde, estiveram presentes na inauguração o prefeito Eduardo Paes e o subprefeito da Tijuca Felipe Quintans.



“O que estamos fazendo aqui é cumprindo um compromisso que temos com a população carioca”, disse Paes.