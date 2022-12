DHBF prende homem que estuprou, ameaçou e agrediu a própria mulher durante 15 dias em 2012 - Divulgação

28/12/2022

Rio - Um homem acusado de manter a própria mulher refém por 15 dias, no ano de 2012, foi preso nesta quarta-feira (28) em Sahy, Mangaratiba, Região Metropolitana do Rio, por policiais da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF). O sargento do Corpo de Bombeiros, Márcio Jefferson dos Santos Machado, de 52 anos, foi condenado a 15 anos de prisão este ano e estava foragido. Ele tinha sido solto na época para responder em liberdade.

De acordo com as investigações, o setor de inteligência, após meses de busca, conseguiu localizar o militar, que estava em Mangaratiba. Márcio Jefferson foi condenado por sequestro e cárcere privado, constrangimento ilegal, dano qualificado, estupro, ameaça e violência contra a mulher.

Segundo a Polícia Civil, agentes receberam informações anônimas sobre o paradeiro do militar, que estava escondido na área de atuação da DHBF. Não houve resistência por parte de Márcio Jefferson.

Relembre o caso

O bombeiro foi preso em flagrante em 2012, quando colocou sua mulher em uma jaula por ciúmes. O crime aconteceu em Campo Grande, Zona Oeste do Rio, onde Márcio morava. Ele estuprou, agrediu e ameaçou a vítima por 13 dias, até ser preso em flagrante. Depois, foi colocado em liberdade para responder ao processo, sendo condenado em maio de 2022, permanecendo foragido e mudando constantemente de paradeiro.

Na época, a vítima contou em depoimento à polícia que, após as agressões, Márcio Jefferson a fotografava e arquivava as imagens em seu computador. Ela gritava por socorro pelas frestas de madeira que ficavam entre o portão e o telhado da residência do sargento.