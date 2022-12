Projeto conta com mais de 300 polos em todo o estado do Rio - Divulgação

Publicado 28/12/2022 13:09 | Atualizado 28/12/2022 13:23

Rio - Mais de 10% da população brasileira é formada por pessoas acima de 65 anos e o Rio é apontado como um dos que mantém a maior proporção de idosos. Para estimular a adoção de cuidados com a saúde e de práticas mais saudáveis, a Secretaria de Estado de Envelhecimento Saudável oferece dois projetos para a população: o Ativa Idade e o Envelhecimento Ativo. Para participar, os interessados devem ser dirigir ao local de funcionamento mais próximo de seu endereço, onde são realizadas as inscrições. São mais de 300 polos em todo o estado."Ajudar a população a envelhecer é um tema tão importante que organizações internacionais escolheram o período de 2021 a 2030 como a década do envelhecimento saudável, no qual uma série de ações são estimuladas para melhorar a vida desse grupo etário. Alinhados com as melhores políticas internacionais, estamos atuando de forma regional para garantir mais qualidade de vida para o cidadão fluminense", explica o titular da pasta estadual de Envelhecimento Saudável, Antônio Pedregal.Os projetos, que tiveram início em março de 2022, atenderam mais de 500 mil pessoas acima dos 40 anos. A escolha dessa idade foi motivada para que a adoção de hábitos saudáveis tenha início mais cedo, e não apenas quando a pessoa é considerada oficialmente idosa."Os projetos funcionam em 300 polos distribuídos de norte ao sul do território Estadual. É importante lembrar que o adulto que envelhece de forma ativa tem mais chances de manter sua autonomia e independência. Outro benefício dos projetos é a geração de centenas de empregos diretos com a contratação por meio da CLT e respeitando os pisos salariais correspondentes a cada função", avalia Pedregal.Funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, e tem como foco o aumento da qualidade de vida e a integração social de pessoas acima de 40 anos por meio de atividade física realizadas em grupo, fisioterapia e reabilitação. Uma equipe multifuncional é responsável por orientar, planejar e acompanhar a prática de exercícios físicos, bem como aspectos emocionais e psicológicos dos alunos. Previsto para atender dez mil pessoas, teve grande adesão da população e, após nove meses de funcionamento atende, atualmente, 210 mil alunos distribuídos em cem polos estaduais.De segunda a sexta, das 7h às 10h, o projeto tem como objetivo aumentar a qualidade de vida e integração social por meio de atividades física realizadas em grupo. Desde março, o projeto atende quase trezentos mil alunos, número bem acima do previsto inicialmente, que era vinte mil.Interessados podem verificar endereços dos locais de funcionamento dos projetos nos sites do Envelhecimento Ativo