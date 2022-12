Secretaria Municipal de Saúde do Rio montou uma estrutura com quatro postos médicos equipados e preparados para o atendimento a casos de urgência e emergência - Divulgação

Publicado 28/12/2022 13:51

Rio - A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) montou esquema especial de atendimento para o público que estará na orla de Copacabana durante a noite de Réveillon, disponibilizando uma estrutura com quatro postos médicos equipados e preparados para o atendimento a casos de urgência e emergência. As unidades funcionarão a partir das 17h30 do sábado (31) até as 5h do dia 1º (domingo), para a assistência aos pacientes, seja por quadros de mal-estar, traumas, cortes, etc.



Os postos estarão localizados na Avenida Atlântica, na altura das ruas Princesa Isabel, República do Peru, Bolivar e da Praça do Lido. Todos estarão preparados com recursos assistenciais para eventos com múltiplas vítimas. Cada posto terá área física em torno de 200 metros quadrados, leitos clínicos e outros com suporte avançado (com respirador, monitor, etc) e poltronas de hidratação, além de equipamentos, instrumentos e medicamentos para o atendimento de emergência.



A equipe assistencial contará com 35 médicos, 20 enfermeiros, 33 técnicos de enfermagem, além de funcionários operacionais/administrativos, e mais 30 duplas de maqueiros para auxiliar as pessoas que precisarem se deslocar da pista/areia aos postos médicos. Para os casos mais graves, que necessitem de remoção para UPAs ou hospitais, haverá 30 ambulâncias com suporte de UTI móvel, disponibilizadas pela SMS e pela Riotur, e com equipes próprias (médicos, enfermeiros e motoristas).



A SMS reforça o alerta para que pais ou responsáveis fiquem atentos às crianças, que devem ter pulseira de identificação, além de cópias de identidade e número de telefone de contato para o caso de se perderem. Outras recomendações importantes para quem for ao evento são moderar no uso de bebidas alcoólicas e tomar cuidado com as condições de preparo e preservação dos alimentos a serem ingeridos; não deixar de tomar os medicamentos de uso contínuo; não andar descalço.