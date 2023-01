Cariocas aproveitaram o calor desta segunda-feira (16) para ir à praia - Estefan Radovicz / Agência O Dia

Cariocas aproveitaram o calor desta segunda-feira (16) para ir à praiaEstefan Radovicz / Agência O Dia

Publicado 16/01/2023 17:56

Rio - A sensação térmica na cidade do Rio chegou, às 13h15 desta segunda-feira (16), pelo terceiro dia seguido, na faixa de 50 °C. Já a temperatura máxima registrada foi 38,3 °C, às 12h15. Ambas as medidas foram registradas em Irajá, na Zona Norte do município.

Segundo o Alerta Rio, as temperaturas na cidade tiveram uma influência de um sistema de alta pressão que favoreceu o predomínio de céu claro, não tendo registro de chuva. Os ventos estiveram fracos e moderados e as temperaturas permaneceram estáveis em relação ao dia anterior.

Os 50 °C de sensação térmica e os 38,3 °C de temperatura desta segunda-feira (16) entraram no pódio dos maiores valores deste verão no Rio. Estão atrás apenas deste domingo (15), que foi o dia mais quente da estação com 40,3 °C de máxima e 54 °C de sensação térmica , e deste sábado (14), que marcou 39,1 °C e 51,1 °C respectivamente. Todos os valores foram registrados em Irajá.

O Alerta Rio prevê uma noite sem chuva para esta segunda-feira (16). Na terça-feira (17), o céu deve seguir claro ou parcialmente nublado, com uma pequena possibilidade de pancadas de chuva rápidas e isoladas no final tarde e início da noite. Caso chova, a quantidade esperada é baixa, com estimativa de até 5mm. A temperatura máxima indicada para o dia é de 39º C.

A partir de quarta-feira (18) a previsão, que se mantém até sexta-feira (20), é de pancadas de chuva isoladas durante a tarde e noite, podendo vir acompanhadas por raios e rajadas de ventos. Os modelos numéricos indicam estimativa média menor que 10mm de chuva para cada um dos dias.

Apesar da chuva, o calor deve se manter. A temperatura máxima esperada para quarta-feira é de 38º C, e de 36º C para os dois dias seguintes.