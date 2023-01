Domingo de verão na Praia do Leme, na Zona Sul - Pedro Ivo / Agência O Dia

Domingo de verão na Praia do Leme, na Zona SulPedro Ivo / Agência O Dia

Publicado 15/01/2023 17:53 | Atualizado 15/01/2023 18:10

Rio – A cidade do Rio teve neste domingo (15) um dia de temperaturas recordes neste verão: De acordo com o Sistema Alerta Rio, os termômetros registraram à sombra 40,3ºC na estação Irajá, na Zona Norte, sendo o dia mais quente da estação no ano. A sensação térmica também extrapolou os limites e bateu recorde, com 54ºC.

Este é o terceiro dia consecutivo de recordes em temperaturas máximas. Na sexta-feira (13), a cidade teve 38ºC, enquanto no sábado (14), foram registrados 39,1ºC. A sensação térmica também vem sofrendo recorde: na quinta-feira (12), foi 47,3ºC, com o sábado marcando 51,1ºC e atingindo seu ápice neste domingo.



Com o calor, as praias ficaram lotadas. Após dias chuvosos e instáveis, o carioca matou a saudade do mar. Para muitos, como no caso da dona de casa Camila Vieira, de 28 anos, além de um refresco, o domingo foi o primeiro banho de praia do ano. Moradora de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, ela aproveitou o dia com a filha Heloá, de 8 anos, o marido, Almir Antunes, 28, e um grupo de amigos na Praia do Leme.



Camila explicou que ficava difícil conciliar um tempo livre em que todos pudessem, levando em conta sua gravidez de sete meses, o trabalho do marido e as responsabilidades de cada um dos amigos. Além disso, as chuvas, que castigaram a cidade nos últimos dias – causando alagamentos, desabamentos e transtornos no trânsito –, impossibilitaram quaisquer expectativas de uma saída ao ar livre, principalmente na praia.



"É a primeira vez que eu venho à praia esse ano, e eu já estava ansiosa para poder vir. Está sendo uma boa experiência. É uma maravilha conseguir reunir todo mundo para poder vir curtir um dia, e o dia está maravilhoso. Foi maravilhoso acordar com um solzão, porque na Baixada é muita chuva. Ontem [sábado], choveu. Então, achamos que hoje fosse chover também, mas está um solzão", contou animada, em sua primeira vez na Praia do Leme.



Bastou ver o tempo firme no céu para a família do Jorge Eduardo Medeiros, de 45 anos, decidir ir à praia. Ao lado do pai, na parte rasa da praia, os filhos, Alice e Lucca Medeiros, de 8 e 3 anos, respectivamente, aproveitaram as férias. Ambos não podiam conter a felicidade, que transbordava em sorriso e alegria. Acompanhados deles, estavam a esposa de Jorge, Camila Medeiros, de 35 anos, e a sogra, Camélia das Graças, de 64. Todos também aproveitando o primeiro banho de mar do ano.



"Acordamos cedo, vimos que estava sol e decidimos vir à praia. Chegamos aqui e a praia está um espetáculo. Gostamos muito, sempre que está sol procuramos fazer o passeio. Vários dias de chuva, então, quando abre o sol, é motivo de ir à praia. Época de férias então... As crianças aproveitaram muito", afirmou Jorge.



E se era difícil conter a expectativa de quem ficou alguns dias ou semanas sem vir ao lugar preferido do fluminense, imagina para a Kellyane Lopes, de 41 anos, auxiliar de professora em creche, que não aproveita a praia com a família desde o início da pandemia, decretada em março de 2020. Foi o tempo firme e ensolarado que levou Kellyane, junto com a filha Stephany Lopes, de 12 anos, e o marido Flávio José, de 50 anos, a matar a saudade.



"Foi a primeira vez desde a pandemia. A saudade estava demais. Minha filha estava igual a um peixinho. Hoje estava bem legal, o mar estava igual a uma piscina, então deu para curtir melhor. Minha filha não queria nem sair da água", riu.



Passeios culturais



Teve gente que encarou o calorão em terra firme, indo atrás de passeios culturais. Exemplo disso é a família da Suelen Laura dos Santos, de 23 anos. A jovem aproveitou a visita da mãe Suely Pureza, de 57 anos, e da tia Roseli Conceição, de 58, - esta, pela primeira vez na cidade –, vindas da Bahia. Com os celulares a postos, trajando roupas leves e munidas com óculos de sol, as mulheres rodaram alguns pontos turísticos, como os Arcos da Lapa e a Escadaria de Selarón, na Zona Central, além do Pão de Açúcar, na Urca, na Zona Sul.



Suelen explicou que Suely e Roseli chegaram ao Rio na sexta-feira, quando o tempo estava instável e, por isso, pouco aproveitaram no primeiro dia. ""Eu e minha mãe já viemos outras vezes, mas é a primeira vez da minha tia no Rio. Nós gostamos da cidade, achamos muito bonita. Temos um amor pela cidade, pelo povo, que parece muito com o povo baiano", explicou a jovem. Apesar de acreditar que o sol realça a beleza da cidade, a administradora confessou que o calor dificulta um pouco os passeios turísticos:



"Com o sol é melhor porque vemos a beleza real da cidade. Dá para fazer vários passeios, apesar de estar muito quente. Tem que beber bastante água para poder hidratar", disse, revelando que nem mesmo as altas temperaturas foram capazes de abrandar as filas e os lugares lotados. "Desistimos do Bondinho de Santa Teresa porque a fila estava dando uma espera de duas horas."





Tempo para os próximos dias



De acordo com o Sistema Alerta Rio, não há previsão de chuva nem para a segunda-feira (16), e nem para a terça-feira (17). Nestes dias, a nebulosidade estará variada, enquanto as temperaturas seguirão altas, com a máxima beirando os 40ºC.



Já na quarta-feira (18) e na quinta-feira (19), o tempo voltará a ser influenciado por áreas de instabilidade em altos níveis da atmosfera. A previsão é de pancadas de chuva isoladas durante os períodos da tarde e noite, podendo vir acompanhadas de raios. Segundo os modelos numéricos de previsão do tempo, pode chover uma estimativa média de até 10 milímetros. As temperaturas seguem estáveis.

* reportagem da estagiária Beatriz Coutinho sob supervisão de Flávio Almeida