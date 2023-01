Marcelo Madeira morreu ao ser baleado após uma confusão no bar onde trabalhava em São João de Meriti - Reprodução

Publicado 15/01/2023 21:17 | Atualizado 16/01/2023 07:45

Rio - Marcelo Correa Madeira, de 41 anos, morreu após ser baleado durante uma briga na madrugada deste domingo (15) no Botequim Papo Furado, em São João de Meriti, na Baixada Fluminense. A vítima trabalhava como gerente no local e era vice-presidente da Força Flu, uma torcida organizada do Fluminense.

Em conversa com O DIA, a motorista Tuanny Melo, 33, prima de Marcelo, disse que a vítima estava trabalhando quando começou uma briga fora do estabelecimento. Um dos envolvidos, então, sacou uma arma e atirou na perna dele. Segundo a prima, Marcelo chegou a ser socorrido por funcionários do bar até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Jardim Íris, mas não resistiu.

"Ele estava trabalhando e realmente teve uma briga. O suspeito sacou uma arma e atirou contra a perna dele. Estamos bem devastados. Meu primo era trabalhador e nunca se envolveu com algo errado. Estamos bem afetados porque fomos pegos de surpresa. Ninguém esperava. Estamos buscando apoio com a polícia para tentar prender o homem que fez isso. Queremos amenizar a nossa dor", contou Tuanny.

Imagens de câmeras de segurança do local gravaram o momento da briga. Na gravação, Marcelo aparece dando soco em um homem e o puxando pela camisa. Depois, o suspeito de ter cometido o crime aparece jogando algum objeto contra Marcelo e atirando em sua perna.

Veja o vídeo:

Gerente de bar morre após ser baleado durante briga em bar de São João de Meriti.

Crédito: Reprodução#ODia pic.twitter.com/gQvRTZVwG5 — Jornal O Dia (@jornalodia) January 16, 2023

O Botequim Papo Furado emitiu uma nota de esclarecimento e confirmou que houve uma briga fora do bar, que se estendeu até uma praça próxima, que terminou com Marcelo baleado. O gerente, segundo o bar, tentou cessar e apartar a confusão que estava sendo causada. O estabelecimento lamentou a morte de Marcelo e informou que está tomando todas as medidas cabíveis e necessárias, além de se colocar a disposição da família dando assistência.

"Eu só queria agradecer ao Marcelinho por todo empenho e dedicação, ele era como um irmão para mim. Um homem íntegro, idôneo, de caráter exemplar. Foi para o bar me ajudar e levantar e ajustar tudo para essa nova direção! Não há nada mais que possamos fazer para trazê-lo de volta, mas buscaremos a justiça e confiamos em Deus que ela será feita", disse Júnior Castro, proprietário do Papo Furado.

Questionada sobre o assunto, a Polícia Civil informou que a Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) foi acionada e instaurou inquérito para apurar as circunstâncias da morte. As diligências estão em andamento para esclarecer os fatos.

Já a Polícia Militar, por meio de nota, comunicou que o 21ºBPM (São João de Meriti) foi acionado para verificar ocorrência no bairro Jardim Meriti, no município de São João de Meriti. No local, a equipe policial foi informada que uma pessoa ferida já havia sido socorrida para a UPA de Jardim Íris. A situação foi constatada na unidade de saúde e a vítima já estava em óbito. Não houve prisões relacionadas no local do fato. A Corregedoria Geral da Polícia Militar acompanha o caso.

Marcelo era casado e deixa um filho de 16 anos. O velório está marcado para às 10h desta segunda-feira (16) no Cemitério Israelita de Vila Rosali, em São João de Meriti. O sepultamento está previsto para às 13h30.

Amor pelo Fluminense

Marcelo era apaixonado por futebol, principalmente pelo Fluminense, seu time de coração. Ele era vice-presidente da Força Flu, uma torcida organizada do clube. Pela rede social, o grupo prestou a sua homenagem ao integrante.

"Infelizmente o nosso vice presidente veio a falecer nessa madrugada. Obrigado por tudo, irmão! Você foi um dos caras mais justos que vestiram a nossa farda. Descanse em paz e olhe por nós que continuamos. MARCELINHO ETERNO", publicou.

MARCELINHO ETERNO! pic.twitter.com/hLIf7AYL0A — Força Flu (@oficialforcaflu) January 15, 2023