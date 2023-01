Acidente aconteceu no bairro Mangueirinha durante a madrugada - Redes Sociais

Acidente aconteceu no bairro Mangueirinha durante a madrugadaRedes Sociais

Publicado 15/01/2023 18:46 | Atualizado 15/01/2023 20:43

Rio - Uma pessoa morreu e outras duas ficaram feridas em um grave acidente entre duas motocicletas na madrugada deste domingo (15) em Rio Bonito, na Região Metropolitana do Rio. Uma das vítimas perdeu uma das pernas.

Segundo o Corpo de Bombeiros, equipes foram acionadas por volta das 1h40 para a rua Martinho de Almeida, que fica no bairro Mangueirinha. Apesar do acionamento, os militares informaram que as vítimas foram resgatadas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Primeiro, os feridos foram levados para o Hospital Regional Darcy Vargas, em Rio Bonito. Depois, eles foram transferidos para o Hospital Estadual Alberto Torres (Heat) em São Gonçalo, também na Região Metropolitana do Rio.

De acordo com a assessoria da unidade, uma das vítimas morreu, outra teve um dos membros amputados e uma terceira passou por atendimento. Ainda não há informações sobre a identificação das vítimas e o estado de saúde delas.