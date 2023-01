Passarela sobre o Canal das Taxas recebeu uma estrutura metálica - Divulgação

Passarela sobre o Canal das Taxas recebeu uma estrutura metálicaDivulgação

Publicado 15/01/2023 16:38 | Atualizado 15/01/2023 17:09

Rio - A Prefeitura do Rio inaugurou na manhã deste domingo (15) duas novas construções no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste. Com a presença do prefeito Eduardo Paes, foram entregues uma passarela na Canal das Taxas e duas quadras poliesportivas na Vila Olímpica Waldir Pereira..

A primeira obra a ser entregue foi a passarela, com a revitalização da passagem de pedestres entre as avenidas Teotônio Vilela e Henfil. Antes, era necessário caminhar cerca de 800 metros para atravessar o Canal das Taxas. O investimento total foi de aproximadamente R$ 477 mil. Com estrutura metálica, o local conta ainda com rampas de acessibilidade para portadores de necessidades especiais.

"Fazia muito tempo que as pessoas estavam dando uma volta grande para atravessar para o outro lado. Muitos ficavam perdidos aqui dentro, que é uma bairro muito grande. Agora, quem quiser ir à praia a pé vai economizar um bom tempo, porque vai passar aqui por dentro, chegando à praia da Macumba bem mais rápido", comemorou a comerciante Goy Carneiro Pires, que mora há 8 anos no Recreio.

fotogaleria

Em seguida, foram inauguradas as quadras que são novas opções de lazer da Vila Olímpica Didi. O espaço já oferece uma série de atividades aos moradores, como ginástica localizada, pilates de solo, dança de salão, sapateado kids e adulto, ritmos quentes, hip hop kids e adulto, charme, xadrez adulto e infantil, treinamento funcional kids e adulto, vôlei, jiu-jítsu, alongamento, hidroginástica, balé, jazz, balé funcional, GAP (glúteo, abdômen e pernas), caratê, judô, capoeira, muay thai, ioga, meditação, introdução à natação infantil, futebol, circuito funcional psicomotor (pcd) e HIT (treino intervalado de alta intensidade). O prefeito Eduardo Paes comemorou:

"São duas entregas que facilitam a vida dos moradores do Recreio. A ponte gera uma mobilidade maior aos moradores da região e era um pedido antigo. Enquanto isso, as quadras vão oferecer mais esporte e lazer para todos na Vila Olímpica. O importante é que a prefeitura está atenta aos pedidos desta região", afirmou Eduardo Paes.

Além da inauguração das quadras, foi iniciada na Vila Olímpica Didi a colônia de férias da Secretaria de Esportes, com a presença de professores e coordenadores. As inscrições estão abertas para o torneio de futebol e aulões de zumba, ginástica localizada, pilates, alongamento, capoeira, jiu-jítsu e outras atividades. O secretário de Esportes, Guilherme Schleder, celebrou a novidade.

"Orgulho muito grande de inaugurar, junto com o prefeito Eduardo Paes, mais duas quadras poliesportivas em uma vila olímpica. Esse é o legado olímpico real, criançada podendo usufruir de espaços com qualidade e segurança. A Vila Didi vem fazendo um excelente trabalho, com diversas atividades para todo o tipo de público. Seguiremos em frente em prol do esporte na cidade", declarou.