Tia Sandra esbanjava alegria na Sapucaí - Divulgação

Publicado 15/01/2023 13:47 | Atualizado 15/01/2023 13:54

Rio - Faleceu neste domingo (15), aos 66 anos, Sandra Maria de Faria Trindade, presidente da ala das baianas da escola de samba Paraíso do Tuiuti. Tia Sandra, como era chamada carinhosamente, morreu de complicações decorrentes de um câncer. Ela estava internada no Hospital Estadual João Batista Caffaro, em Itaboraí.

Moradora da cidade de São Gonçalo, Sandra era técnica de enfermagem aposentada e estava na Tuiuti desde 2014. A família ainda não divulgou informações sobre o sepultamento.

Dona de um sorriso cativante, a sambista, que era muito admirada pela garra e pelo amor ao Carnaval, também teve uma destacada passagem pela Unidos do Porto da Pedra, entre 1998 e 2013. Ela defendeu, ainda, as cores do Império da Tijuca e do Império Gonçalense.

Nas redes sociais, a baluarte Tia Nilda, presidente das baianas da Mocidade Independente de Padre Miguel, lamentou a morte da amiga. "Hoje, ao acordar, recebi uma notícia que me entristeceu muito, o falecimento da minha afilhada do mundo do samba Sandra Trindade, a Sandrinha, presidente da Ala das Baianas da Paraíso do Tuiuti. Que nosso Pai Oxalá e seus orixás a recebam de braços abertos e confortem a todos familiares e amigos. Meus sentimentos a todos, ala das baianas , agremiação e familiares", escreveu.

O ex-carnavalesco da Beija-Flor, Fran Sérgio, também lamentou. "Linda pessoa, maravilhosa. Que esteja agora com o pai na sua divina glória".

O sobrinho de Sandra, Anderson Trindade, falou sobre a despedida. "Uma perda incomparável! Uma parte de mim Jesus levou. Mas creio que em um melhor lugar estás. Um dia iremos nos encontrar no céu de glória", escreveu.

O Paraíso do Tuiuti, que realizará seu ensaio técnico na Sapucaí, na noite deste domingo (15), homenageou a sambista nas redes sociais. "Uma notícia que não gostaríamos de dar em um dia tão especial quanto hoje, mas, infelizmente, amanhecemos sem a presença de uma das matriarcas da nossa escola. Em nome do presidente Renato Thor, pedimos que Deus conforte o coração dos familiares e amigos da Tia Sandra, presidente da ala das baianas. O nosso ensaio será para a senhora! Descanse em paz".

Colaborou: Danillo Pedrosa