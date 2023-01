Agentes da 165ª DP (Mangaratiba) foram os responsáveis pelas prisões - Divulgação

Publicado 15/01/2023 22:39

Rio - Dois homens e três mulheres, suspeitos de integrarem uma quadrilha de estelionato e por associação criminosa, foram presos na última sexta-feira (13) em um resort em Mangaratiba, na Costa Verde Fluminense.

Segundo a Polícia Civil, agentes da 165ª DP (Mangaratiba) foram acionados para o local, pois a administração do estabelecimento já havia sido vítima de um golpe dos autores no Réveillon. Na época, os criminosos se hospedaram e usaram um cartão clonado para pagar as despesas.



A administração do hotel foi contatada pela instituição financeira, que informou que o real proprietário do cartão não reconhecia os gastos. O prejuízo foi de mais de R$ 70 mil.



Na delegacia, os dois homens e as três mulheres confessaram o crime.