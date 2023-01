Corpos foram encontrados no Rio Guandu, em Seropédica, na Baixada Fluminense - Reprodução

Corpos foram encontrados no Rio Guandu, em Seropédica, na Baixada FluminenseReprodução

Publicado 15/01/2023 17:02 | Atualizado 15/01/2023 17:19

Rio - Três corpos foram encontrados por moradores na tarde deste sábado (14) às margens do Rio Guandu, em Seropédica, na Baixada Fluminense. Segundo relatos, a região, principalmente no bairro KM 32, em Nova Iguaçu, sofre ultimamente com confrontos entre milicianos rivais. O policiamento está reforçado no local neste domingo (15).

De acordo com a Polícia Militar, policiais do 24º BPM (Queimados) foram acionados para verificar uma informação de que havia três pessoas mortas no rio. Em seguida, os agentes chamaram os peritos da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) para a realização de perícia.

Segundo o Corpo de Bombeiros, equipes do quartel de Seropédica também foram chamados para o local. Os militares deixaram os corpos sob cuidado da PM. Questionada sobre o assunto, a Polícia Civil não respondeu aos questionamentos.

Possível confronto entre milicianos

Apenas depois da realização da perícia e de exames que será possível identificar as vítimas, mas há a suspeita de o trio ter envolvimento com a milícia da região. Vídeos que circulam em redes sociais mostram uma invasão de um grupo no bairro KM 32, em Nova Iguaçu, com o objetivo de tomar o controle do local.

Também há relatos de troca de tiros entre grupos rivais. A Polícia Militar afirma que os vídeos que estão nas redes não foram gravados neste sábado (14) e que o policiamento foi reforçado na região, inclusive com o uso de blindados. Os policiais continuam trabalhando no local neste domingo.