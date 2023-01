Da próxima segunda-feira (16) até o dia 16 de fevereiro, a Avenida Brasil sofrerá interdições entre Benfica e o Caju - Divulgação / Prefeitura do Rio

Da próxima segunda-feira (16) até o dia 16 de fevereiro, a Avenida Brasil sofrerá interdições entre Benfica e o CajuDivulgação / Prefeitura do Rio

Publicado 15/01/2023 13:31 | Atualizado 15/01/2023 13:52

Rio - A Avenida Brasil sofrerá interdições entre Benfica, na Zona Norte, e o Caju, Zona Portuária do Rio, a partir desta segunda-feira (16), para obras de pavimentação.

De acordo com a prefeitura, a manutenção, que acontecerá sempre das 22h às 5h, vai até 16 de fevereiro. Para viabilizar a operação, será necessário interditar a pista lateral da via, sentido Deodoro, entre a Rua Monsenhor Manuel Gomes e a Rua Prefeito Júlio de Moraes Coutinho, segundo o planejamento da CET-Rio.



O trecho da faixa sentido Centro, entre a Refinaria de Manguinhos e a Rua Monsenhor Manuel Gomes, também ficará fechado. Durante o período de manutenção, os veículos serão desviados para a pista central, nos pontos interditados.



Além das obras da pavimentação, diversas interdições do Consórcio Transbrasil ocorrem no mesmo trecho, na pista central. Desse modo, a CET-Rio recomenda a utilização da Linha Vermelha como rota alternativa à Avenida Brasil.



Ainda segundo a prefeitura, será instalada sinalização específica para orientar e alertar os motoristas, e as condições do trânsito serão monitoradas quanto a eventuais impactos.