Amanda Freitas, conhecida como Cabocla, 25, trabalhava como artista plástica e já era reconhecida no meio do grafite - Reprodução/Redes Sociais

Publicado 15/01/2023 14:09 | Atualizado 15/01/2023 15:29

Rio - A Polícia Civil segue em busca do motorista do quadriciclo envolvido em acidente que matou Amanda Freitas Farias, de 25 anos, e feriu outra jovem, neste sábado (14), em Niterói, Região Metropolitana do Rio. Paulo Cesar Bocanera é apontado como o dono do veículo elétrico e também o condutor que levava as duas amigas para um passeio. Após a capotagem, o homem fugiu do local.

Acidente aconteceu na Avenida Beira-Mar em Camboinhas Redes Sociais

O veículo tipo UTV de propulsão elétrica transitava pela Avenida Beira Mar, em Camboinhas, quando o acidente aconteceu. Amanda morreu no local, mas Laiz Britto Cavalcanti, de 24 anos, sobreviveu. Ela foi socorrida para o Hospital Estadual Azevedo Lima (Heal), no Fonseca, onde recebeu atendimento para um ferimento no braço e teve alta.

As duas, segundo informações preliminares, estavam sentadas na parte traseira do veículo e sem nenhum cinto de segurança quando o acidente ocorreu. O corpo de Amanda Freitas, que é artista plástica, foi reconhecido pela empresária da jovem e, em seguida, levado para o Instituto Médico Legal (IML) do Barreto.

Brenda Nunes, outra amiga da artista, também falou sobre a partida precoce de Amanda. "Eu estou sem acreditar que isso aconteceu com você, Amandinha. No auge, brilhando tanto. Que sua passagem seja de luz", compartilhou. Após receber alta, a amiga de Amanda usou as redes sociais para lamentar a morte da artista plástica: "Meu coração está dilacerado".

Segundo a Polícia Civil, o caso foi registrado na 81ª DP (Itaipu). A perícia foi realizada no local e o veículo apreendido. "Diligências estão em andamento para esclarecer o caso e localizar o condutor do automóvel, que fugiu do local", confirmou a polícia.

O enterro de Amanda Freitas está marcado para esta segunda-feira (16), às 13h, no Cemitério Parque da Paz, em São Gonçalo.