Enterro de Amanda Freitas Farias, de 25 anos no Cemitério Parque da Paz, em São Gonçalo. Artista plástica que morreu em um acidente de carro em Niterói. Na foto, irmã da Amanda (De calça listrada preto e branca). - Pedro Ivo/ Agência O Dia

Publicado 16/01/2023 17:25 | Atualizado 16/01/2023 17:26

Rio - A artista plástica Amanda Freitas, de 25 anos, morta em capotamento de quadriciclo elétrico, foi enterrada sob forte comoção, no início da tarde desta segunda-feira (16), no Cemitério Parque da Paz, em São Gonçalo, Região Metropolitana do Rio. Conhecida como Cabocla nas redes sociais, a jovem foi a única vítima fatal de acidente que aconteceu na praia de Camboinhas, no último sábado (14).

De acordo com parentes e amigos, Amanda era uma pessoa agradável, criativa e de ótimo coração. Artista, ela pintava quadros, fazia grafites e também atuava como modelo fotográfica. Cerca de cinquenta pessoas participaram do velório e sepultamento da artista.

"É difícil de imaginar alguma maldade nela. Não tem o que dizer. Ela era uma pessoa muito boa", disse um amigo, que participava da despedida e preferiu não se identificar.

A irmã de Amanda, Bruna Freitas de Assis, que preferiu não falar com a reportagem, participou da despedida. Muito abalada, ela precisou ser acudida por familiares em vários momentos do cortejo ao corpo.

Nas redes sociais, Bruna compartilhou um vídeo ao lado da irmã com uma homenagem na legenda: "Vai com Deus irmã. Eu amo e você jamais será esquecida. Brilha aí no céu minha estrelinha", publicou.

O acidente

O acidente que causou a morte de Amanda aconteceu no início da manhã do último sábado (14). Ela, o condutor do veículo, identificado como Paulo César Bocanera, e a amiga, LaizBritto Cavaltcanti,de 24 anos, que se feriu sem gravidade no acidente, voltavam de uma festa. Eles passavam pela Avenida Beira Mar, no bairro de Camboinhas, em um veículo tipo UTV quadriciclo elétrico, quando ocorreu o capotamento.

Amanda morreu no local e Laiz foi socorrida para o Hospital Estadual Azevedo Lima (HEAL), no Fonseca. O motorista, contudo, teria fugido do local antes da chegada da Polícia Militar.



De acordo com a 81ª DP (Itaipu), responsável pelo caso, o condutor e a amiga Laiz ainda são aguardados para prestar depoimento na delegacia. Até o momento, Paulo ainda não é considerado procurado por não haver nenhuma representação por sua prisão preventiva.