Gabriel Dutra do Espírito Santo, de 26 anos, foi encontrado pela polícia com a ajuda de informações do Disque Denúncia - Divulgação / Disque Denúncia

Publicado 16/01/2023 21:47

Rio - Policiais da Divisão de Recapturas (Recap), da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap), com a ajuda de informações repassadas pelo Disque Denúncia, prenderam, na tarde desta segunda-feira (16), o criminoso foragido da Justiça Gabriel Dutra do Espírito Santo, de 26 anos, na Rua João Pessoa, em Austin, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Ele não resistiu à prisão.

Gabriel era procurado por crime de homicídio cometido em agosto de 2022. Segundo o processo policial, ele e um comparsa identificado como Leonan de Mello Santos, de 19 anos e que está em liberdade, foram vistos agredindo a vítima com diversos golpes conhecidos como coronhadas. Segundo uma testemunha, os criminosos a levaram para a Rua Maria dos Montes, em Queimados, na Região Metropolitana, onde a assassinaram com disparos de arma de fogo.

O homem foi conduzido para a 58ª DP (Nova Iguaçu), para formalização dos procedimentos legais e, posterior, será encaminhado para uma unidade prisional da Seap, onde ficará à disposição da Justiça.

